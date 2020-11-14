МАК не удалось расшифровать данные с устройств самолета телеведущего Колтового

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) закончили исследование устройств, найденных на месте крушения самолета телеведущего НТВ Александра Колтового. Об этом сообщает сайт организации.

Отмечается, что они не смогли считать с электронных устройств самолета из-за их повреждения. Как уточняется, эти приборы не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для расследования авиационных происшествий.

«В результате исследования установлено, что из-за воздействия высоких температур печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа полностью утрачены, возможность считывания информации отсутствует», — говорится в сообщении.

41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье 7 ноября. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова.

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