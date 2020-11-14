Полиция эвакуируют людей из здания Ubisoft в Монреале

Сотрудники полиции Монреаля выводят людей из здания, в котором расположен офис компании Ubisoft. Об этом у себя в Twitter сообщила местная полиция.

Правоохранители отметили, что угрозы пока обнаружены не были.

«Мы в данный момент эвакуируем людей из здания», — указано в сообщении.

Ранее канадские СМИ сообщили о том, что полиция Монреаля начала спецоперацию у здания Ubsoft. Однако официальных подтверждений от властей о захвате заложников не поступало.

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