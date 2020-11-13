На Урале пропала 11-летняя девочка

Следственный комитет, полиция и волонтеры разыскивают 11-летнюю девочку, пропавшую без вести в городе Асбест Свердловской области. Возбуждено дело об убийстве ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Так, по информации правоохранителей, девочка пропала накануне. Она вышла из своего дома днем и больше не выходила на связь.

«Мероприятия по установлению местонахождения пропавшей не привели к положительному результату, в связи с чем следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что старшая сестра взломала аккаунты ребенка в социальных сетях, чтобы установить ее круг общения. К поиску девочки подключились около 110 человек, в том числе кинологи.

Семья девочки считается благополучной, в школе о родителях отзываются положительно.