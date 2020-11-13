Власти Тувы объяснили запрет на использование названия региона в соцсетях

В Туве запретили использовать наименования республики в названии сайтов и групп в социальных сетях без специального правительственного разрешения.

В беседе с «Газетой.Ru» исполняющий обязанности министра юстиции Тувы Буян Ховалыг пояснил, что такая мера призвана защитить честь и достоинство региона и его жителей.

«Основной причиной послужило то, что некоторые группы, у которых в названии были слова «Тува», порочили честь и достоинство нашей республики. Это нарушало интересы большинства жителей нашего региона. В этих группах широко использовалась ненормативная лексика. Это тоже был один из критериев», — сказал глава республиканского Минюста.

Он добавил, что закон не устанавливает полный запрет на использование наименований региона.

«Этот закон не запрещает использование слов «Тува», «Республика Тыва». Он лишь устанавливает процедуру для использования официальных наименований», — подчеркнул Ховалыг.

Согласно принятому закону, за «несогласованное» использование слов «Республика Тыва» и «Тува» нарушителям грозит денежный штраф: для граждан в размере до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 6 тыс. рублей, для юридических — до 50 тыс. рублей.

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