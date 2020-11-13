Коронавирус у норок выявили на двух фермах в Греции

Очередное заражение коронавирусом у норок было выявлено на двух фермах в Греции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя в минсельхозе страны.

«Коронавирус был выявлен у норок на двух фермах в северной части Греции», — заявил собеседник агентства.

В связи с этим, по его словам, власти приняли решение уничтожить 2,5 тыс. норок в районе вспышки.

Заражение инфекцией у работников фермы также было подтверждено.

Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах.

Случаи заражения мутировавшей формой 2019-nCoV были зафиксированы в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции.

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