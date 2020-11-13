Коронавирус выявили у норок на двух фермах в Греции

Заражение коронавирусом среди норок зарегистрировано на двух фермах на севере Греции. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Отмечается, что порядка 2,5 тыс. норок будут истреблены по крайне мере на одной ферме в периферии Козани. При этом мутаций коронавируса у греческих норок зафиксировано не было.

В настоящее время работники ферм делают тесты на COVID-19, у одного человека оказался положительный результат.

Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах, однако в дальнейшем датское правительство все же отказалось от этого плана, ссылаясь на юридические аспекты.

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