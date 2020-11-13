В Омской области мать и сын впали в кому, поев маринованных грибов
Катерина Медведева
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В Омской области 79-летняя женщина и ее 49-летний сын впали в кому. Предположительно, они отравились маринованными грибами.
Пострадавшие поступили в приемное отделение Крутинской ЦРБ 11 ноября.
По словам источника портала Om1.ru у пенсионерки и ее сына одинаковый диагноз — отравление ядами с последующей комой.
В доме отравившихся полицейские нашли банку с маринованными опятами. Заготовку пострадавшие делали сами.
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