Песков: «поголовной вакцинации» россиян быть не может

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поголовной вакцинации от коронавируса в России быть не может. Об этом он сказал в интервью RT.

По его словам, процедура может и будет проводиться только добровольно. Он выразил уверенность в том, что вакцинация населения начнется в скором времени.

Представитель Кремля также отметил, что промышленное производство российской вакцины является вопросом «дней и недель» и добавил, что мощности выпуска будут наращиваться за счет внутреннего потенциала страны.

В заключение Песков сказал, что сначала Россия планирует закрыть свои внутренние потребности в препарате, а затем уже начинать его поставки за рубеж.

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