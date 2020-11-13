В Киеве неизвестные открыли огонь по полицейским, остановившим автомобиль

В Киеве неизвестные начали перестрелку с полицией, после того, как правоохранители остановили их автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники патрульной полиции остановили подозрительную машину на улице Героев Космоса. После этого из салона автомобиля выбежали пассажиры, один их них открыл огонь и попал в правоохранителя. В результате полицейский получил ранение ноги, он госпитализирован. Трое мужчин, находившиеся в транспортном средстве, задержаны.

«У одного из пассажиров, который открыл огонь на поражение полицейского, при себе была граната РГД-5 с запалом к ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшего направления на экспертизу», — отметили в полиции.

Также в сумке одного из задержанных нашли комплект отмычек и рации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».