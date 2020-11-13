В Москве за сутки госпитализировали почти 1,5 тысячи человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в московские больницы были доставлены 1 458 пациентов с COVID-19. Всего же за последние 24 часа коронавирусом в столице заразились 5 974 человека, говорится в сообщении оперативного штаба.

«В столице подтверждено 5 974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 458 пациентов с COVID-19», — сообщили в штабе.

Отмечается, что из-за тяжелого течения болезни к аппаратам ИВЛ в городе подключены 372 человека.

Всего, по последним данным, в Москве зафиксировали 491 542 случая COVID-19, скончались 7 573 пациента.

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