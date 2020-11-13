Песков: «русофобские антитела» скоро исчезнут на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что «русофобские антитела» исчезнут на Украине достаточно быстро, так как украинцы и россияне — два родственных, при этом не братских, народа. Об этом он сказал в интервью RT.
Он выразил мнение, что за последние годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать вражеские ощущения в своем народе по отношению к России.
«Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро... Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро», — подчеркнул Песков.
При этом он отметил, что прошедшие на Украине местные выборы и их итоги показали, что «антитела-то и не такие сильные уже».
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