В Петербурге пассажиров эвакуировали из электрички после обрыва провода

Провод оборвался и упал на вагон на станции Белоостров в Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«В районе станции Белоостров произошел обрыв контактного провода, в результате он упал на крышу электропоезда и на вагоне произошло задымление», — рассказали в ведомстве.

Пассажиры электрички были эвакуированы, в результате никто не пострадал.

По данным полиции, инцидент произошел около 8.00 мск.

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