Вильфанд: грядущая зима будет холоднее предыдущей

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что повторения аномально теплой зимы 2019 года не стоит. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам специалиста, обратная ситуация противоречит статистике.

Вильфанд сказал, что почти на всей территории России температура будет близка к норме. Превышения ожидаются лишь в северной половине европейской части страны, в Уральском федеральном округе, а также в западной и средней части Сибири.

«То есть ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной», — заключил синоптик.

Он добавил, что дать более точный прогноз и сказать, какой будет температура, пока нельзя.

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