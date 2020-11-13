В Москве в пятницу ожидается до +3°С и гололедица

В Москве в пятницу, 13 ноября, ожидается до +3°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +1 до +3°C. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман и гололедица. Ветер переменных направлений скоростью 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до -1...+1°C Будет облачно, преимущественно без осадков, местами туман и гололедица. Ветер переменных направлений сохранит скорость в 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 760 мм ртутного столба, ночью – 759 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.