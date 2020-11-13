Избранная главой костромского поселения уборщица решила остаться на посту

Избранная главой Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщица Марина Угодская приняла решение остаться на посту, сообщает ТАСС.

По словам Угодской, она рассматривала возможность оставить должность, однако изменила решение благодаря поддержке депутатов. Кроме того, глава Чухломского района области Владимир Бахвалов также обещал помогать ей во всех вопросах, рассказала бывшая уборщица.

Ранее СМИ сообщили, что Угодская сложила полномочия.

Марина Угодская, работавшая пять лет уборщицей в местной администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения, выиграв выборы у действующего главы с 61,7% голосов. 1 октября Угодская вступила в должность.

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