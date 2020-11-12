Мэр Пятигорска заразился коронавирусом

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voroshilov_dm/Instagram.com

Глава ставропольского курортного города Пятигорск Дмитрий Ворошилов заразился коронавирусом и находится на лечении у себя дома. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья. Я заболел COVID-19. Лечусь дома. На самоизоляции с семьёй <...> Берегите себя и близких», — написал Ворошилов.

Он не рассказал о своем самочувствии, но указал, что продолжит по мере возможностей руководить городом удаленно.

По последним данным, в Ставропольском крае число заражений коронавирусом достигло 23 737, жертвами инфекции стали 466 пациентов.

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