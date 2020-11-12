Избранная главой поселения уборщица сложила полномочия

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Уборщица Марина Угодская, избранная главой Повалихинского сельского поселения Костромской области, сложила свои полномочия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, Угодская уходит в отставку с 19 ноября. Местные жители объяснили ее отказ от должности тем, что уборщица не знала, как управлять поселением.

«Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поседением — не ее. Совет депутатов проголосовал, вынес решение — утвердил ее отставку», — рассказал один из собеседников издания.

Ранее стало известно, что женщина, работавшая пять лет уборщицей в местной администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения, выиграв выборы у действующего главы с 61,7% голосов. 1 октября Угодская вступила в должность.

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