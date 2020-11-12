Студентов-медиков после третьего курса будут привлекать к взятию тестов на COVID-19

Минздрав РФ разрешил привлекать студентов-медиков старше третьего курса к взятию анализов на коронавирус у пациентов на дому. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи <...> лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более», — указано в документе.

До настоящего момента к борьбе с пандемией коронавируса привлекались лишь студенты старших курсов медицинских университетов.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52 млн заболевших COVID-19, более 1,2 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,8 млн случаев заражения инфекцией. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

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