Пожар в рязанском ТЦ потушен

Спасатели потушили крупный пожар, который произошел в рязанском торговом центре «М5 Молл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В 19:00 пожар ликвидирован», — сказали в пресс-службе.

Площадь возгорания в ТЦ достигала 500 кв.м. У горящего здания обрушилась крыша и часть стены.

В результате пожара никто не пострадал. Пожарные эвакуировали из здания более 1,2 тыс. человек.

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