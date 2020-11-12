Пожар в рязанском ТЦ потушен
Михаил Кириллов
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Спасатели потушили крупный пожар, который произошел в рязанском торговом центре «М5 Молл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«В 19:00 пожар ликвидирован», — сказали в пресс-службе.
Площадь возгорания в ТЦ достигала 500 кв.м. У горящего здания обрушилась крыша и часть стены.
В результате пожара никто не пострадал. Пожарные эвакуировали из здания более 1,2 тыс. человек.
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