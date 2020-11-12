Генпрокуратура передала в суд дело братьев Магомедовых

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело о хищении 11 млрд рублей в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщает «Интерфакс».

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их соучастников», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в Басманном суде Москвы.

Ранее сообщалось, что в обвинение в окончательной редакции вошли еще два эпизода мошенничества. Таким образом, братьям Магомедовым вменяется не семь эпизодов, а девять. Ущерб по делу составляет свыше 11 млрд рублей.

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