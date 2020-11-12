В Москве мужчины обратили в рабство подростков для строительства сауны

В Москве трое мужчин похитили подростков и заставляли их строить сауну. Об этом сообщается на сайте столичного главка СУ СК России.

По данным следствия, 22 мая 2019 год мужчины заметили в магазине на Щелковском шоссе подростков. Злоумышленники похитили подростков и поместили их в подвал жилого дома. После этого мужчины заставили «пленников» строить сауну. Под обманным предлогом подросткам удалось сбежать и рассказать о случившемся родителям, которые написали заявления в правоохранительные органы.

В результате было возбуждено уголовно дело по статьям «похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений», «использование рабского труда, в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия».

На данный момент следователи завершили расследование, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.