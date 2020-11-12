В районной администрации в Екатеринбурге прошли обыски
Валерия Исполатова
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В администрации Кировского района Екатеринбурга прошли обыски по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мероприятия провели сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Обыски прошли в рамках уголовного дела о коррупции при ремонте дорог.
В пресс-службе УФСБ по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.
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