В районной администрации в Екатеринбурге прошли обыски

В администрации Кировского района Екатеринбурга прошли обыски по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мероприятия провели сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Обыски прошли в рамках уголовного дела о коррупции при ремонте дорог.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.

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