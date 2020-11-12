Врач дала советы по посещению катков во время пандемии

Переобувание в раздевалках ледовых катков и облизывание детьми льда могут грозить заражением коронавирусом. Об этом «Газете.Ru» рассказала пульмонолог РНИМУ имени Пирогова Анна Сергеева.

«Посещение катков будет ограничено, то есть пускать будут определенное количество человек без симптомов болезни. На территории катка, а также в раздевалках и кассах нужно придерживаться масочного режима, а после выхода на лед можно снять маску. Главное продезинфицировать руки после помещений и, если человек с маленькими детьми, то контролировать, чтобы они не облизывали поверхности и не ели лед», — пояснила специалист.

Она также выразила обеспокоенность тем, что перед катками будут выстраиваться очереди из-за закрытия многих развлекательных заведений.

«Нужно сделать онлайн-бронирование на сеанс, так будет проще разграничить людей и предотвратить столпотворения как в кассах, так и раздевалках. После каждого проката все оборудование и помещения должны дезинфицироваться. К сожалению, не все катки могут это проконтролировать», — заключила Сергеева.

Ледовые катки в столице будут работать с учетом карантинных ограничений. Режим их работы будет изменен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

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