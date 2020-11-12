Более 100 детей обратились к медикам после вспышки инфекции в школе в Петербурге

Более 100 учеников школы в Кронштадском районе Санкт-Петербурга обратились за медицинской помощью после вспышки кишечной инфекции в учебном заведении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую прокуратуру.

Уточняется, что были госпитализированы двое детей, остальные проходят лечение дома.

11 ноября в городском управлении Роспотребнадзора сообщали, что в школе номер 422 в Кронштадтском районе была зафиксирована вспышка кишечной инфекции у учеников 2-5 классов. СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кишечная инфекция: в Дагестане ищут виновных в отравлении детей

— Под Мурманском в школе отравились почти 50 детей

— Почти 40 человек отравились после посещения кафе в Дагестане