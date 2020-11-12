Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Подмосковье

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В жилом доме в подмосковной Балашихе произошел пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В результате три человека погибли, еще один пострадал. Среди погибших двое детей. Выживший в пожаре — тоже ребенок, его госпитализировали. Состояние пострадавшего пока неизвестно.

Уточняется, что возгорание произошло на лоджии.

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