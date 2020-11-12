Собянин: московских школьников могут оставить на дистанционном обучении

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ученики 6-11х классов, возможно, останутся на дистанционном обучении.

По его словам, решение по продолжению обучения школьников в дистанционном формате будет принято на следующей неделе, исходя из эпидемиологической ситуации.

«Но, скорее всего, с большой вероятностью можно сказать, что система (дистанционного обучения. — прим. «Газеты.Ru») будет продлена», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Собянин поручил перевести московских школьников 6-11-х классов на удаленное обучение до 22 ноября.

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