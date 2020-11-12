Собянин рассказал об ограничениях в новогоднюю ночь в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на то, что массовых мероприятий в Новый год в столице не будет, гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь», — сказал градоначальник.

Он отметил, что эти решения вынужденные и вызваны сложной эпидемиологической ситуацией.

«Вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки, новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее – такой пир во время чумы», — добавил мэр.

По его словам, следует понимать, какая ситуация сложилась в Москве, и заботиться в первую очередь о жизни людей.

Ранее глава города сообщал, что в Москве не будет традиционных новогодних мероприятий из-за пандемии коронавируса. Столичный бизнес был предупрежден, чтобы они не готовили никаких торжеств и не тратили на это средства.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве выявлено 491 543 случая коронавируса за весь период, жертвами инфекции стали 7 573 человека, выздоровели — 354 705 человек.

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