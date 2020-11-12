Медсестра из Дзержинска предстанет перед судом за то, что выбросила вакцины от гриппа

Медсестра поликлиники города Дзержинска предстанет перед судом за то, что она испортила вакцины от гриппа, не положив их в холодильник, тем самым женщина лишила пациентов права на бесплатную вакцинацию и причинила медучреждению ущерб в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Старшая медсестра дзержинской поликлиники получила для иммунизации населения вакцину против гриппа в количестве 12 437 доз. Она оставила их в помещении, в котором не было холодильного оборудования, вследствие чего препараты испортились. Поняв это, женщина попросила знакомого утилизировать коробки с вакцинами. Позже 67 картонных коробок с находящимися в них вакцинами против гриппа были обнаружены в лесопосадке.

Таким образом, граждане лишились бесплатных профилактических прививок, а поликлинике нанесен ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей. В отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье «халатность». Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд.

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