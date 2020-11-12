Обязательная самоизоляция пожилых введена в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об обязательной самоизоляции жителей региона старше 65 лет из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Покидать место проживания или пребывания можно будет только для обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для приобретения товаров и услуг в ближайшей доступности, а также для выгула домашних животных.

Работающие граждане старше 65 смогут получить больничный с 12 по 25 ноября.

В Ярославской области с начала пандемии зарегистрировано 13 188 заболевших, скончались 69 человек.

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