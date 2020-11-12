У московских школьников не будет ноябрьских каникул
Катерина Медведева
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В школах Москвы не будет ноябрьских каникул, так как каникулы в октябре были двухнедельными и прошли во всех школах одновременно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе», — рассказали в департаменте.
Там добавили, что следующие каникулы будут уже зимой.
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