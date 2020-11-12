В Минске ввели обязательный масочный режим

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Масочный режим введен в белорусской столице из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«В Минске введен обязательный масочный режим», — сообщили в ведомстве.

Ранее масочный режим был введен в ряде регионов страны.

В Белоруссии с начала пандемии зарегистрировано 109 357 заболевших, 1 022 пациентов скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Лукашенко поручил проработать производство российской вакцины от коронавируса

Лукашенко рассказал, сколько стоит лечение от COVID-19

Число умерших от COVID-19 в Белоруссии превысило 1000 человек