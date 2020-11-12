В Минске ввели обязательный масочный режим
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Масочный режим введен в белорусской столице из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
«В Минске введен обязательный масочный режим», — сообщили в ведомстве.
Ранее масочный режим был введен в ряде регионов страны.
В Белоруссии с начала пандемии зарегистрировано 109 357 заболевших, 1 022 пациентов скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко поручил проработать производство российской вакцины от коронавируса
— Лукашенко рассказал, сколько стоит лечение от COVID-19
— Число умерших от COVID-19 в Белоруссии превысило 1000 человек