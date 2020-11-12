В Петербурге приостановят проведение диспансеризации

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Власти Санкт-Петербурга решили приостановить проведение профилактических осмотров населения и диспансеризацию, передает ТАСС.

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

«С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях», — говорится в документе.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 74,4 тыс. случаев COVID-19, 45 тыс. человек выздоровели, 4,3 тыс. умерли.

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