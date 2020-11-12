Глава иркутского Минздрава уволилась после коррупционного скандала

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева уволилась. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

«Министр здравоохранения Наталья Ледяева ушла в отставку на основании собственного заявления об увольнении», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело по факту поставок в Приангарье партии медицинских масок по фальсифицированным документам. Ущерб бюджету Иркутской области оценивается в 40 млн рублей. Как сообщали ряд СМИ, после коррупционного скандала, в котором, предположительно, замешан сын Ледяевой, чиновница находилась на больничном.

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