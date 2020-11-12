В Красноярском крае пропал девятилетний мальчик
В Таймырском районе Красноярского края пропал девятилетний мальчик, его поиски ведут свыше 50 сотрудников полиции. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает управление МВД по региону.
По данным ведомства, накануне ребенок ушел из дома в городе Дудинка и не вернулся.
Личный состав отдела МВД по району был поднят по тревоге.
«Из числа сотрудников уголовного розыска и инспекторов по делам несовершеннолетних созданы пять оперативных групп. Также задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части, ИВС, а также участковые уполномоченные полиции», — сообщили в МВД.
Всего в поисках ребенка участвуют 52 полицейских. Также на поиски несовершеннолетнего ориентированы службы такси Дудинки, скорой и местные жители.
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