В Красноярском крае пропал девятилетний мальчик

В Таймырском районе Красноярского края пропал девятилетний мальчик, его поиски ведут свыше 50 сотрудников полиции. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает управление МВД по региону.

По данным ведомства, накануне ребенок ушел из дома в городе Дудинка и не вернулся.

Личный состав отдела МВД по району был поднят по тревоге.

«Из числа сотрудников уголовного розыска и инспекторов по делам несовершеннолетних созданы пять оперативных групп. Также задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части, ИВС, а также участковые уполномоченные полиции», — сообщили в МВД.

Всего в поисках ребенка участвуют 52 полицейских. Также на поиски несовершеннолетнего ориентированы службы такси Дудинки, скорой и местные жители.

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