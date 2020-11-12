В Турции запретили курить на улицах из-за COVID-19

Власти Турции запретили с четверга, 12 ноября, гражданам курить на улице, остановках общественного транспорта и других общественных местах из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Об этом следует из циркуляра турецкого МВД, передает РИА «Новости».

В документе указывается, что во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски. Однако при курении в таких местах некоторые из них снимают маски или опускают их вниз. Таким образом, эти люди используют данные средства защиты неправильно. Поэтому в стране и вводится такой запрет, отмечается в циркуляре.

Там также подчеркивается, что в сложившейся ситуации очень важно обеспечить непрерывность использования масок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которая легко передается через дыхание.

Ранее в Минздраве Турции сообщили, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Общее число случаев заражения превысило 400 тыс., а умерших пациентов — 11 тыс.

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