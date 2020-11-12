В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов
В московских аэропортах задержано и отменено 20 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.25 мск, в Домодедово отменили восемь вылетов, а еще один — задержали.
При этом во Внуково отменили пять рейсов, а один задержали.
Кроме того, в Шереметьево было отменено пять вылетов.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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