ЮАР продлила режим общенационального бедствия из-за коронавируса

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса объявил о продлении до 15 декабря режима общенационального бедствия из-за коронавируса, пишет ТАСС.

«Я принял решение продлить до 15 декабря режим общенационального бедствия», — сказал Рамапоса.

Президент подчеркнул, что число заражений существенно сократилось, но все же не завершилась: в провинции Восточный Кейп произошел всплеск инфицирований.

В ЮАР коронавирусом заразились 738 525, скончался 20 011 человек. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России от коронавируса привились более 45 тысяч человек

— Иммунодепрессанты могут снижать эффективность вакцины от коронавируса

— Эффективность российской вакцины от коронавируса достигает 90%