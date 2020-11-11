В Испании число жертв коронавируса превысило 40 тысяч

В Испании за сутки от коронавируса скончались 349 человек, что увеличивает общее число жертв до 40 105. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

За последние 24 часа заразились около 9 тысяч, с начала пандемии — 1,4 миллиона человек.

В больницах на сегодняшний момент остаются 21 тысяча пациентов, 3 тысячи из них в реанимации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

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