Полиция попыталась разогнать марш националистов в Варшаве слезоточивым газом

Полиция в Варшаве применила слезоточивый газ против участников националистического марша в честь 102-й годовщины восстановления независимости Польши, передает РИА «Новости».

11 ноября в Варшаве ежегодно проходит многотысячный марш в честь обретения Польшей независимости в 1918 году. В этот раз акция была запрещена властями из-за пандемии коронавируса, однако националистические и ультраправые организации проигнорировали требования и вывели своих сторонников на улицу.

Так, в районе Национального музея на Иерусалимских аллеях в Варшаве силовики преградили движение десяткам тысяч демонстрантов и призвали их разойтись. Участники марша, в свою очередь, начали забрасывать полицейских фаерами.

Правоохранители применили слезоточивый газ, однако это не остановило колонну. Сейчас участники акции продолжают движение по городу в сторону Национального стадиона.

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