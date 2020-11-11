Россияне смогут выбрать между российской и импортной вакциной от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предпримет все необходимое, чтобы россияне смогли выбрать между российской и импортной вакциной от коронавируса. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом пишет «Интерфакс».

«В РФ действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат, будь то импортная или отечественная вакцина. Если будет возможность приобретать (импортную) вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор», — ответил Горелов на вопрос, будет ли Россия закупать американскую вакцину Pfizer.

По его словам, в России сейчас соревнуются научные школы: четыре вакцины находятся на разных стадиях клинических испытаний, две из них уже зарегистрированы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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