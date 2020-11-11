Почти 30% украинцев хотели бы эмигрировать в Европу или США

Около 28% жителей Украины согласились бы переехать на постоянное проживание в США или страны ЕС, если бы им предоставили гражданство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии.

Так, 27,9% опрошенных заявили, что готовы уехать в западные страны при автоматическом получении гражданства, 68,7% — не пошли бы на это.

Отмечается, что в Россию бы при аналогичных условиях эмигрировали бы лишь 5,8% украинцев.

При условии получения безвозмездной выплаты в $100 тыс. подъемных для жизни в РФ переехать согласились бы 10,3% опрошенных, тогда как 85,9% заявили, что никогда бы не сделали этого.

Всего в опросе приняли участие более 1,5 тыс. украинцев.

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