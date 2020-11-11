Мужчина убил топором женщину в торговом центре под Петербургом

Вооруженный топором мужчина убил женщину в торговом центре в городе Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В торговом центре мужчина убил женщину, по предварительным данным, используя топор», — рассказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах добавил, что подозреваемого задержали.

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