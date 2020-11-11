В новороссийской гимназии подрались директор и завхоз

В новороссийской гимназии №2 подрались директор и завхоз. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как пишут местные СМИ, драка произошла из-за внутреннего конфликта — коллектив жаловался директору на хамство заведующего по административно-хозяйственной части Валерия Власова. В какой-то момент их противостояние вылилось в потасовку.

По словам Власова, директор несколько раз ударила его по лицу и в грудь.

При этом глава учебного заведения Елена Кольцюк, в свою очередь, заявила, что не считает себя виновной.

«Какой повод меня признать виновной? Это к Власову. Сейчас готовится еще материал о клевете, там будет два судебных иска», — сказала она.

Также Кольцюк добавила, что по просьбе своих юристов не может рассказывать о ходе и причинах конфликта. При этом она отметила, что получила травмы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пьяный мужчина устроил драку в красноярской школе

— На Алтае семиклассник ударил ножом подростка