В Духовном управлении мусульман РФ отказались от запрета браков с немусульманками

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России пояснили, что решение о запрете браков с немусульманами поддержал лишь совет улемов, при этом часть духовенства муфтията выступила против. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зампреда ДУМ РФ Дамир Мухетдинов пояснил, что несоответствие мнений улемов общей позиции Духовного управления в Исламе допустимо, истинность и правильность того или иного мнения оставляется на суд Божий.

«В данном случае мнения разделились, и часть нашего духовенства не поддерживает или поддерживает лишь частично указанное богословское заключение», — сказал представитель мусульманской общины.

Мухетдинов также отметил, что в светской России постановления совета улемов носят внутриобщинный характер и не имеют юридической силы, так как не предполагают какой-либо ответственности и наказания за их неисполнение.

По его словам, за год до момента принятия документа, когда с ним ознакомилось духовенство регионов, он не вызвал каких-либо проблем и был воспринят как теоретическое осмысление актуальной проблемы частого разрушения семей в контексте современной России.

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