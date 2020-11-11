Казахстанский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами

Самолету казахстанской авиакомпании SCAT, вылетевшему из города Атырау, пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего вечером 10 ноября, никто не пострадал, на борту лайнера находились 115 пассажиров. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту спустя 12 минут после вылета, посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно.

В компании SCAT добавили, что намерены наградить командира самолета Карповича Ивана медалью за высокий профессионализм.

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