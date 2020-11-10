Подавший сигнал тревоги самолет из Уфы приземлился в Шереметьево

Пассажирский самолет SSJ-100 штатно сел в московском аэропорту Шереметьево после сообщений о технических проблемах в электросистеме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Как рассказал собеседник агентства, это был самолет, следовавший из Уфы в столицу рейсом №1259. Во время полета у воздушного судна сработал датчик отказа электросистемы.

«Сел штатно в 21.07 мск», — рассказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что летящий из Уфы в Москву самолет SSJ-100 подал сигнал тревоги спустя час после вылета.

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