ТАСС: летящий из Уфы в Москву самолет подал сигнал тревоги

Летящий из Уфы в Москву самолет SSJ-100 подал сигнал тревоги спустя час после вылета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

Собеседник агентства рассказал, что самолет продолжает лететь по курсу. По его словам, в скором времени воздушное судно должно приземлиться в Шереметьево.

Причины подачи сигнала выясняются.

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