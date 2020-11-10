ТАСС: летящий из Уфы в Москву самолет подал сигнал тревоги
Антон Демидов
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Летящий из Уфы в Москву самолет SSJ-100 подал сигнал тревоги спустя час после вылета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
Собеседник агентства рассказал, что самолет продолжает лететь по курсу. По его словам, в скором времени воздушное судно должно приземлиться в Шереметьево.
Причины подачи сигнала выясняются.
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