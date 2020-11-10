Малышева назвала дешевое средство против коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала заявила, что аспирин помогает в лечении коронавируса.

Гость программы Малышевой, кардиолог Симон Мацкеплишвили отметил, что пациенты с COVID-19, принимающие этот препарат в больших дозах, имели лучшие результаты лечения инфекции.

По словам самой Малышевой, аспирин напрямую не влияет на сам вирус, но улучшает состояние пациента, препятствуя образованию тромбов.

Она добавила, что этот метод лечения подходит только для взрослых.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Малышева назвала симптомы коронавируса, при которых нельзя лечиться дома

— Малышеву раскритиковали за прогулку с пожилой матерью без масок

— Малышева исключила риск заражения детей COVID-19 при контакте с Дедом Морозом