В РПЦ задумались о рекомендации не заключать браки с иноверцами

Запрет на межконфессиональные браки, заявленный советом старейшин Духовного совета мусульман (ДУМ) РФ, можно было бы применить и в православии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал протоиерей Андрей Ткачев.

«Если человек религиозен, то самое идеальное – это заключение брака между людьми одной религии. Тут двух мнений быть не может. Мусульмане поступили по-простому, в духе своего верования. У нас раньше такая строгость тоже была. Православный человек должен был заключать брак только с православным. Сейчас мы стали мягковатыми, как растаявшее мороженое. Есть ситуации – их тысячи, когда нужно быть толерантными к другим. Но есть и такие ситуации, когда нужно быть тверже и принципиальнее. Возможно, нам тоже с брачным вопросом следует так же поступить, вернуться к строгости и твердости. Почему бы нет? По крайней мере, над этим стоит подумать», — сказал священнослужитель.

Ранее совет старейшин ДУМ РФ ограничил браки между мужчинами-мусульманами и христианками или иудейками. Исключения возможны только по решению местного муфтия, если женщина «готова следовать предписаниям Корана».

Позднее муфтий Нафигулла Аширов пояснил, что заключение этой религиозной организации не является тотальным запретом на межконфессиональные браки.

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