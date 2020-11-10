Движение на Рублевке в Москве частично перекрыли из-за упавшего ограничителя высоты

В Москве перекрыли движение по двум полосам на Рублевском шоссе из-за провисшего ограничителя высоты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Отмечается, что ограничитель высоты для грузовиков размером 5 на 20 м провис на пересечении Рублево-Успенского шоссе и МКАД.

В связи с этим движение транспорта по Рублевскому шоссе «перекрыто по двум полосам». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.